На учении Северного флота в спасении аварийной подводной лодки впервые участвовали два глубоководных спасательных аппарата

В губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря завершилась активная фаза учения сил поисково-спасательного обеспечения (ПСО) Северного флота по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. Мероприятие проходило под руководством начальника штаба флота вице-адмирала Александра Моисеева.

В ходе учения впервые были отработаны элементы поиска подводной лодки при помощи противодиверсионного катера с применением многолучевого эхолота, а также осуществлены стыковки спасательных аппаратов АС-36 и модернизированного АС-34 с её носовой и кормовой комингс-площадками.

В учении были задействованы более 14 кораблей и судов, а также противолодочный самолёт Ил-38 и спасательный вертолёт Ка-27ПС. Мониторинг обстановки осуществлял беспилотный летательный аппарат «Форпост», информация с которого передавалось в режиме реального времени в штаб руководства учением и в региональный центр управления Северного флота. Также широко использовались возможности телеуправляемых подводных роботов «Марлин-350».

По легенде учения одна из подводных лодок Северного флота (эта роль была отведена дизель-электрической подводной лодке «Калуга») потерпела аварию и легла на грунт, подав сигнал бедствия. Часть личного состава смогла покинуть первый отсек через торпедные аппараты и выйти на поверхность.

По команде с регионального центра управления СФ в район условного бедствия вылетел на разведку самолёт Ил-38 с авиационными спасательными контейнерами, которые были сброшены плавающим на воде подводникам. Лётчики сообщили координаты обнаруженных на воде моряков. И к ним были направлены силы поисково-спасательного обеспечения, а также корабли и суда флота, находящиеся вблизи условной аварии.

Охранение района бедствия было возложена на корабли охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота: малый противолодочный корабль «Снежногорск» и базовый тральщик «Ельня». К поискам подводной лодки, лежащей на грунте были привлечены рейдовый буксир «Касатка», противодиверсионный катер проекта «Грачонок» и большой гидрографический катер, оснащённые многолучевыми эхолотами.

Когда лодка была обнаружена, к работе приступили глубоководные автономные спасательные аппараты АС-34 и АС-36, спущенные на воду со спасательного судна «Георгий Титов». Они поочерёдно провели посадку на кормовую и носовую площадки. На борт каждого из аппаратов поднялись по три подводника. В ходе данного эпизода, ставшего квинтэссенцией учения, были комплексно проверены профессиональные навыки экипажей и технические возможности подводных спасателей.

В процессе учения также были отработаны элементы развёртывания походного госпиталя, для оказания медицинской помощи спасённым подводникам, подъем с воды манекенов с помощью вертолёта Ка-27ПС и доставка их на борт спасательного судна, а также выполнена подача воздуха высокого давления на стенд-макет подводной лодки.

В ходе учения по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, силам Северного флота, действовавшим совместно под единым командованием, удалось достичь высокой степени слаженности, в том числе при выполнении задач по внезапным вводным.



/Пресс-служба Северного флота/