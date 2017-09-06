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06.09.2017 10:45

Российские и норвежские пограничники провели товарищеский матч по волейболу в Мурманске

Алексей Котович.

Товарищеским матчем по волейболу отметили успешное завершение совместных учений пограничники российского сторожевого корабля "Полярная Звезда" и норвежского корабля береговой охраны "Баренцхав" - он находится в Мурманске с трехдневным неофициальным визитом. Для россиян это первая международная товарищеская встреча - "Полярная звезда" - корабль совсем новый. Тем не менее, уже на тренировке было видно, что российская команда способна играть толково и слаженно.
Капитан сборной команды корабля "Полярная звезда" (Россия) Александр Павлов: "Цель нашей игры в данном случае - поддержка наших дружественных отношений с Норвегией. Я считаю, что противник по игре -  достойный соперник, соответственно, надеемся главное на интересную захватывающую игру".
Капитан команды, штурман корабля береговой охраны "Баренцхоф" (Норвегия) Рон Фьельд: "В последний раз играл в волейбол давно - несколько лет назад. Стараемся провести эту встречу на достойном уровне. Впрочем, российская команда - очень сильна, хочется победить, но это будет ой как непросто".
Свисток. Явно менее техничные норвежцы противопоставили своим российским коллегам если и не самую организованную игру, то уж точно более артистичную. Впрочем, команда "Полярной звезды" сразу же завладела инициативой выйдя вперед. Итог встречи - победа наших пограничников в трех партиях.
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