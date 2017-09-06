Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в Кандалакше

Сегодня в 04:39 на пульт дежурной службы "01" поступила информация о возгорании гаража по адресу: г. Кандалакша, 3-й Локомотивный переулок. В результате пожара гараж и погреб обгорели изнутри на всей площади и имущество, находящееся в гараже. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (6 чел. личного состава, 2 ед. техники). Причины пожара устанавливаются.



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