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06.09.2017 10:30

Открытие выставки масштабных моделей в Мурманском областном краеведческом музее

10 сентября в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки масштабных моделей, организованной моделистами-любителями города Мурманска.

Гости музея познакомятся с историей развития военной техники и увидят сборные модели техники Второй мировой войны и современности: авиации, бронетехники и флота. Каждый экспонат собран и расписан вручную.

Кроме того, в экспозиции будут представлены военно-исторические миниатюры. Они позволят посетителям окунуться в атмосферу времен Второй мировой войны и представить военные действия. Кроме того, моделисты разработали фэнтезийные и фантастичные миниатюры для любителей научной фантастики.

Уникальные экспонаты выставки – модели, выполненные в технике скретч-билд. Данная техника позволяет создать масштабную модель «с нуля» абсолютно самостоятельно в домашних условиях. В отличие от построения модели из готового коммерческого набора, скретч-билд считается высшей школой моделизма, так как изготовление модели «с нуля» чрезвычайно сложная и трудоемкая задача.

Посетители будут приятно удивлены разнообразием экспонатов. Каждый взрослый и ребенок найдут для себя интересные модели.

Выставка работает до 17 октября.

/Мурманский областной краеведческий музей/
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