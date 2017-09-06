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06.09.2017 12:00

Житель Мурманска осужден за убийство к 11 годам лишения свободы

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр-на Р., 1988 г.р
Приговором Первомайского районного суда г. Мурманска подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку, т.е. убийство).
В судебном заседании установлено, что Р. в период времени с 10 часов 00 минут 08 марта 2017 года до 16 часов 30 минут 09 марта 2017 года, находясь в квартире по ул. Фестивальная в г. Мурманске, в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности и внезапно возникших личных неприязненных отношений, умышленно с целью причинения смерти потерпевшему, вооружившись колюще-режущими орудиями с диной клинка не менее 12 см, со значительной силой нанес не менее 19 ударов в область головы, шеи, туловища потерпевшего. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.
В судебном заседании мужчина вину признал полностью.
При изучении личности подсудимого установлено, что он ранее не судим, привлекался к административной ответственности, регистрации на территории РФ не имеет, официально не трудоустроен, по месту жительства жалоб на его поведение в отдел полиции не поступало,

Суд, учтя все обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, личность подсудимого, мнение государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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