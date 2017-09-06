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06.09.2017 08:45

По иску природоохранного прокурора в доход федерального бюджета взыскан ущерб, причиненный водным биологически ресурсам

Полярным районным судом Мурманской области удовлетворено исковое заявление Мурманского межрайонного природоохранного прокурора о взыскании солидарно с трех лиц суммы ущерба, причиненного водным биологически ресурсам Российской Федерации, в размере 377 002 рубля 50 копеек в доход федерального бюджета.
Поводом к обращению прокурора в суд послужил факт незаконной добычи (вылова) 548 экземпляров краба камчатского в акватории пролива Малый Олений Баренцева моря Кольского района Мурманской области с применением самоходного транспортного плавающего средства - моторной лодки с подвесным лодочным мотором.
В результате указанных действий, согласно заключениям эксперта по результатам ихтиологических судебных экспертиз и в соответствии с таксами исчисления ущерба, причиненного незаконной добычей водных биологических ресурсов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.05.1994 года №515, водным биологическим ресурсам Российской Федерации был причинен крупный ущерб на сумму 377 002 рублей 50 копеек.
В мае 2017 года природоохранным прокурором было подано исковое заявление в Полярный районный суд Мурманской области о взыскании в доход федерального бюджета с указанных лиц суммы ущерба, причиненного незаконной добычей водных биологических ресурсов – краба камчатского.

Исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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