Главный федеральный инспектор по Мурманской области проведет прием граждан в областном центре

20 сентября 2017 года главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Юрьевич Маяков проведет прием граждан в муниципальном образовании город Мурманск. Прием пройдет с 9 до 12 часов в приемной Президента РФ в Мурманской области (улица Карла Маркса, 1/3).

Получить информацию о проведении приема, а также записаться на прием можно в отделе по работе с обращениями граждан и организации предоставления муниципальных услуг администрации города Мурманска (проспект Ленина-75, третий подъезд, кабинет 107) или по телефону: (8152) 45-84-16.



/Администрация города Мурманска/