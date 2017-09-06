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06.09.2017 10:00

Главный федеральный инспектор по Мурманской области проведет прием граждан в областном центре

20 сентября 2017 года главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Юрьевич Маяков проведет прием граждан в муниципальном образовании город Мурманск. Прием пройдет с 9 до 12 часов в приемной Президента РФ в Мурманской области (улица Карла Маркса, 1/3).
Получить информацию о проведении приема, а также записаться на прием можно в отделе по работе с обращениями граждан и организации предоставления муниципальных услуг администрации города Мурманска (проспект Ленина-75, третий подъезд, кабинет 107) или по телефону: (8152) 45-84-16.

/Администрация города Мурманска/
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