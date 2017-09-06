«Мурманск в цвете 1958 года». В Полярном начинает работу передвижная выставка

Сегодня в Городском историко-краеведческом музее г. Полярный (г. Полярный, ул. Моисеева, 3) начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск в цвете 1958 года».



На выставке будут представлены 22 цветные фотографии, рассказывающие о городе Мурманске в 1958 году. Уникальные фотоснимки предоставил музею для экспонирования петербуржец Антон Потапов, который приобрел фотопленку на рынке.



На снимках запечатлены кадры построенных в 1950-е годы зданий в городе Мурманске: школа № 34 на улице Карла Либкнехта, Дворец Спорта, кинотеатр «Северное сияние», заново отстроенный на месте деревянного здания, сгоревшего в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., а также другие памятники и достопримечательности города. На цветных фотографиях можно рассмотреть отдельные фрагменты повседневной жизни горожан середины XX-го века.



Выставка будет работать до 16 октября.



/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/





