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06.09.2017 09:30

Плановые отключения в Мурманске на 6 сентября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 сентября.

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 15.00 ул. Крупской, 36, 38

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 23.00 ул. Мира, 12

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 пр. Ленина, 19, 21
ул. Аскольдовцев, 5

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
11:00 – 14:00 ул. Шевченко, 16а
 

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

/Администрация города Мурманска/
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