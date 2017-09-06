Плановые отключения в Мурманске на 6 сентября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 сентября.



ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 15.00 ул. Крупской, 36, 38



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 23.00 ул. Мира, 12



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 пр. Ленина, 19, 21

ул. Аскольдовцев, 5



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

11:00 – 14:00 ул. Шевченко, 16а





О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/