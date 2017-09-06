Североморский сквер с говорящим названием "Народный" вновь объединил горожан ради общего дела - благоустройства

Юлия Палеева.

Вслед за асфальтированием, монтажом фонарей и лавочек группа активистов приступила к озеленению. Выбрали морозоустойчивые сорта деревьев и кустарников, и приступили к делу. Своё имя сквер получил еще на этапе подготовительных работ и сбора средств из 4 источников - областного и местного бюджетов, спонсора и населения ЗАТО Североморск. Весной 2017 под девизом "Народный"- построим вместе!" общественники принимали взносы от жителей города, и необходимая сумма была собрана.

Член инициативной группы проекта "Инициативное бюджетирование" Таисия Довбня: "Эти деньги из тех средств, которые были собраны людьми, вкладываются в развитие сквера".







