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06.09.2017 08:38

В Кандалакше обсудили вопрос об утверждении договора о реструктуризации задолженности

Елена Сивонен.

В Кандалакше, на заседании Совета депутатов, одним из пунктов повестки стал вопрос об утверждении договора о реструктуризации задолженности. Бюджетный кредит область предоставила муниципалитету еще в 2014 году. Сумма - 25 миллионов рублей. 95% из них реструктурировали. Документ уже прошел согласование в региональном министерстве финансов. Такую поддержку Кандалакше ведомство оказало в связи с четким соблюдением муниципалитетом установленной финансовой дисциплины.
Глава муниципального образования Кандалакшский район и г. п. Кандалакша Михаил Павлов: "Это второй шаг по погашению долгов наших бюджетных кредитов. В прошлом году мы с вами погасили коммерческий кредит, за который муниципалитет ежегодно выплачивал более 3 миллионов процентов. Этот кредит нам достался в наследство - мы его погасили в том году. В этом году реструктурируем бюджетные кредиты".
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