Программа "Коларктик" начала второй этап отбора проектных предложений для участия в международном приграничном сотрудничестве

Светлана Деменева.

Первый раунд завершен - выбрано 11 проектов для финансирования. Мурманская область принимает участие в 7. В основном, это экология. Есть еще возможность войти в программу. Теперь это может быть любое направление, кроме экологии. Например, дорожное строительство или все, что касается пунктов пересечения границ. Что затрагивает интересы стран-участниц программы "Коларктик".

Директор программы "Коларктик" Рикка Оттинен: "На этом раунде готовы выделять 11 миллионов евро, и финансирование состоит из финансирования Европейского союза и всех участников стран - это Россия, Финляндия, Швеция, Норвегия".









