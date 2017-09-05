"Вместе - ради детей!" Визит губернатора Мурманской области Марины Ковтун в центр социальной помощи семье и детям

Елена Ямаш.

Уже завтра в Мурманской области начнет работу всероссийская выставка-форум "Вместе - ради детей!" Она откроет "Десятилетие детства", объявленное президентом Владимиром Путиным. Участники из других регионов, в том числе, познакомятся и с работой Мурманского центра социальной помощи семье и детям. Сегодня это учреждение посетила губернатор Марина Ковтун.

Разные - не самые простые - дороги приводят сюда и детей, и взрослых. Но все без исключения находят здесь помощь, тепло и заботу. Центр предоставляет социальные услуги для детей-инвалидов, несовершеннолетних, женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Директор Мурманского центра социальной помощи семье и детям Ирина Егорова: "Пока ребенок находится здесь, органы опеки тесно взаимодействуют с семьей, наши психологи консультируют, родители приходят на встречи".

С 2010 года в учреждении работает служба экстренной психологической помощи. Ежедневно детский психолог принимает 6-9 звонков. К слову, работа телефона доверия получила высокую оценку всероссийского конкурса "Сто лучших товаров России" в 2015 и 2016 годах.

Специалист по социальной работе Мурманского центра социальной помощи семье и детям Светлана Белова: "Мы действительно каждый звонок очень сильно переживаем, за ребенка, который к нам обращается по поводу жестокого обращения, и вообще".

Более 60 процентов детей, побывав в этом центре, возвращаются к родителям. Викторины, семейные походы, праздники. Форм работы много. Задача одна - сохранить семью. Ее же решают психологи, занимающиеся семейной медиацией.

Психолог Мурманского центра социальной помощи семье и детям Екатерина Вашакидзе: "Эта практика позволяет нам многие вопросы, которые могут возникать в семье, решать в досудебном порядке, и самое главное, практика помогает сохранить семьи".

Уже завтра на выставку-форум в Мурманск съедутся почти 600 делегатов от Дальнего Востока до южных регионов страны. Тема беседы в центре социальной помощи семье и детям - гаджет-зависимость. Но и помимо этого у специалистов центра есть, чему поучиться - уверены гости.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Это очень хороший опыт. Во-первых, он полон тепла, добра и любви к детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Очень хорошо, что у нас есть такие центры, где дети могут получить помощь".

Работа форума развернется на нескольких площадках в Мурманске и других муниципалитетах. Наш регион станет первым на Северо-Западе, которому предоставлена возможность провести столь масштабное мероприятие.







