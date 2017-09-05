Сенатор Татьяна Кусайко сегодня с рабочим визитом посетила два отделения детской консультативно-диагностической поликлиники Мурманска

Светлана Деменева.

Сенатор Татьяна Кусайко сегодня посетила два отделения детской консультативно-диагностической поликлиники Мурманска - на улице Полярные Зори и Папанина. Цель визита - посмотреть насколько доступна медпомощь. В конце августа - начале сентября обычно в медицинских учреждениях очереди, чтобы устроить ребенка в детский сад. Кроме того, цель - сравнить регистратуры, которая пока еще осталась в прошлом на улице Полярные Зори и новую, электронную, которая появилась на улице Папанина. Такими до 2022 года должны быть все детские клиники.

Член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Кусайко: "Те изменения, которые есть, и мы видим, что они есть - они направлены на развитие данного проекта по новой регистратуре, ведению мониторинга. Суть в том, что необходимо четкое соблюдение сроков попадания к узким специалистам - пока в пилотных. В некоторых регионах уже в 40 поликлиниках внедрен такой мониторинг, а в последующих 75 процентов к 2020 году должно быть уже по всей стране".







