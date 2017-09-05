От Земли Франца-Иосифа к Кольским берегам. С чем вернулась в Мурманск экспедиция "По следам двух капитанов"?

Илья Комлев.

В Мурманск от Земли Франца-Иосифа вернулась экспедиция "По следам двух капитанов" проекта "Открытый океан: Архипелаги Арктики". С чем пришли исследователи к Кольским берегам?

В нашем порту яхта "Alter Ego", ставшая почти на четыре недели домом, лабораторией и транспортным средством для команды исследователей, обосновалась по соседству с ледоколом "Ленин". Вернуться в Кольский залив пришлось раньше времени. Ледовая обстановка осложнилась. Дальше оставаться было рискованно.

Участник экспедиции Екатерина Гиршович: "Я бы провела там намного больше времени. Я очень давно хотела туда попасть. Это очень красивая земля. И люди, с которыми я оказалась - прекрасные люди".

Красивейшие места планеты ненадолго стали для исследователей местом работы. В краю моржей и белых медведей члены экспедиции ставили эксперименты над собой и заполняли все свободные уголки небольшой яхты мусором, чтобы проанализировать - откуда приносит пластик на полярные острова.

Доктор биологических наук Михаил Карганов: "Кроме этого дополнительно мы собирали пробы воды, грунта, биологических материалов различных животных. Это для наших коллег, которые занимаются вирусологией".

Отступающие ледники на Земле Франца-Иосифа открывают для ученых широкие возможности - исследовать то, что было скрыто тысячелетиями, увидеть, как исчезают острова и формируются новые участки суши.

Руководитель экспедиции Евгений Ферштер: "Остров, который отмечен на этой карте, его не существует. Сейчас в проливе Гайдовского острова Нортбрук намыло остров наоборот. Сейчас моржовая лежка там достаточно большая. В целом, конечно соответствует. Но детали мы корректировали, конечно".

В этот раз удалось установить на Земле Франца-Иосифа подготовленную еще год назад к вековому юбилею "Красина" памятную табличку. Почти 90 лет назад команда легендарного ледокола подняла на архипелаге советский флаг, символически закрепив за нашей страной спорные в те годы территории. А вот пробиться через льды на север архипелага и поискать следы экспедиции Брусилова сейчас не удалось. Это задача на следующий год.

В ближайших планах команды "Alter Ego" сделать то, что им не удавалось в течение последнего месяца - выспаться и отдохнуть. Два дня экипаж отвел на то, чтобы привести в порядок себя и яхту. А в четверг на пресс-конференции обещают подробно рассказать об итогах нынешнего полевого сезона.







