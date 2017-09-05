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05.09.2017 19:00

К своим обязанностям приступил новый генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал

Алексей Котович.

Эрик Сведал к моменту назначения главой дипломатического представительства в заполярной столице успел поработать в Москве, Пекине и Бангкоке.
Первое соприкосновение с Россией, на тот момент еще Советским Союзом, в жизни Эрика Сведала - 40 лет назад. Проходя службу на границе с тогда практически совершенно отгороженным от всего мира восточным соседом, заинтересовался, что там - за железным занавесом. Начал изучать язык. После окончания университета служил переводчиком в Москве и Киркенесе. Затем работа в норвежском МИДе. И вот - назначение в Мурманск.
Генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске Эрик Сведал: "Наше соседство с Россией именно здесь, на Севере, и наши отношения - очень активные, очень дружественные и длительные, я бы сказал. Несмотря на большую политику, в мире - мы соседи, мы живем вместе, мы должны сотрудничать".
Областной центр только начинает для себя открывать. Но уже отметил - люди на Севере очень приятные и дружелюбные. В ближайшее время рассчитывает познакомиться с Мурманском поближе. Этому способствуют регулярные утренние пробежки - старается поддерживать себя в тонусе. Миссию в Заполярье видит в укреплении контактов в таких направлениях как экология, культура и образование, сотрудничестве в области экономики.
Генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске Эрик Сведал: "Самое важное - чтобы люди встречались и чтобы продолжали встречаться, чтобы доверие продолжалось, и чтобы не было напряженности".
А еще консул очень любит футбол - давно болеет за "Манчестер Сити". Узнав про мурманский "Север", загорелся посетить матч местной команды. Еще любит музыку - в основном, электронную. Наслаждаться ею, правда, в полной мере пока не может - переезд еще не завершен. Впрочем, скоро все устаканится. Хотя супруга (а с молодой австралийкой он, кстати, познакомился 30 лет назад именно в Москве) и  младшая дочь пока останутся в Осло.



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