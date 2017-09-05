Кто следит за здоровьем покорителей высоких широт? В очередном выпуске нашего "Арктического дневника" - рассказ о медицине на макушке планеты

Елена Белкина.

От диагноза Арктике на глобальное потепление до диагноза тем, кто выбрал своей каждодневной работой покорение высоких широт. Мы продолжает перелистывать наш "Арктический дневник".

Академик РАН Геннадий Матишов ставит градусник Северному Ледовитому океану. Ведро и термометр на первый взгляд оборудование примитивное, но за ним тщательные научные исследования воды на соленость, цезий и стронций. Обрабатывать пробы будут уже в Мурманске. Если есть опреснение от таяния ледников, оно подтвердит тезис о глобальном потеплении.

Директор ММБИ, академик РАН Геннадий Матишов: "Если говорят, что тает, то надо искать пресную воду, она же никуда не уйдет, она будет плавать сверху. Есть глобальное потепление или нет - мы это сейчас и увидим на Северном полюсе".

Вопрос - не праздный. За 120 миллиардов страна уже строит 3 ледокола новой серии. А теперь нужен еще более мощный - "Лидер".

Генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукша: "Круглогодиная навигация по всей трассе Севморпути, чтобы, наконец, Россия и наша углеводородная продукция получили прямой доступ к рынкам Тихого океана".

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев: "Правильно вложенные сюда ресурсы, пусть и через определенное время, иногда даже через годы и десятилетия, обязательно будут возвращаться сторицей в национальное богатство".

Наши ледокольщики - это тоже национальное богатство. Забота о здоровье экипажей на первом месте. Федеральное медико-биологическое агентство укрепляет на ледоколах медицинские блоки. Самый оснащенный - на атомоходе "50 лет Победы". Кроме кабинетов УЗИ и стоматологии, есть и операционные с аппаратурой для оказания первой и даже специализированной помощи в самых непредвиденных обстоятельствах.

Заместитель директора по хирургии ФГБУЗ ММЦ им Н. И. Пирогова ФМБА России Александр Зайцев: "Здесь в наличии есть даже лапароскопический комплекс, позволяющий делать малоинвазивные эндоскопические операции".

Установки столь популярной сегодня телемедицины способны в кратчайшие сроки передать и получить необходимый объем информации о пациенте. Что позволяет принимать решение по тактике его лечения или эвакуации на большую землю.

Директор ФГБУЗ ММЦ им. Н. И. Пирогова ФМБА России Олег Минин: "Находящиеся у нас в распоряжении медблоки имеют медицинскую лицензию, то есть это подразумевает уже определенный уровень, в том числе, и комплектации".

К счастью, в нашем рейсе операционные медблоки так и остались невостребованными. Северный полюс оказался лучшим витамином и лекарством.







