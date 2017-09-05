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05.09.2017 18:00

«Быть родителем – это искусство!»: губернатор Марина Ковтун пригласила родителей Мурманской области побывать на выставке-форуме «Вместе ради детей»

Сегодня губернатор Марина Ковтун побывала в Мурманском центре социальной помощи семье и детям. Здесь специалисты по работе с семьей, психологи и педагоги оказывают помощь ребятам, которые нуждаются в социальной реабилитации, претерпели насилие, находятся в трудной жизненной ситуации. 90% воспитанников центра, как рассказала главе региона директор Ирина Егорова, помещаются сюда по ходатайству органов опеки или акту полиции. Достижение специалистов центра в том, что более 60% из них затем возвращаются в кровные семьи.

Губернатор Марина Ковтун пообщалась с воспитанниками центра разного возраста, познакомилась с их бытом и занятиями. Например, дошкольники днём были заняты «сказкотерапией», а девочки старшей группы учились успешно разрешать конфликты на тренинге «Мир без конфликтов».

Как одному из лучших региональных учреждений в своей сфере уже завтра центру предстоит принять у себя более 30 делегатов всероссийской выставки-форума «Вместе ради детей». Здесь состоится «круглый стол» на актуальную тему «Профилактика интернет- и гаджет-зависимости подростков путем применения современных технологий».

«У нашего центра есть чему поучиться. Это очень хороший опыт. Он полон тепла, добра и любви к детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Очень хорошо, что у нас есть такие центры, где дети и семья могут получить профессиональную помощь», – отметила Марина Ковтун.

Мурманская область гордится тем, что в этом году принимает VIII всероссийскую выставку-форум. Тем более что она фактически даёт старт мероприятиям объявленного Президентом Десятилетия детства в России, подчеркнула Марина Ковтун.

«Принято считать, что семья – это закрытый институт, но это не совсем правильно. Дети, которые здесь находятся, на себе испытали, что такое конфликт. В этом центре им помогают справиться с такими ситуациями, научиться жить в согласии с собой, окружающими и, конечно, родителями. Быть родителем – это искусство. Поэтому, я думаю, что начало работы форума будет ознаменовано большим интересом со стороны родителей из Мурманска и области. Они смогут много интересного для себя узнать», – сказала Марина Ковтун.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
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