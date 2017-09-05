Всероссийская выставка-форум "Вместе – ради детей!" откроет Десятилетие детства, объявленное президентом России Владимиром Путиным, в Мурманской области

Елена Ямаш.

Завтра в Мурманской области всероссийская выставка-форум "Вместе – ради детей!" откроет Десятилетие детства, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Наш регион станет первым на Северо-Западе, которому предоставлена возможность провести столь масштабное мероприятие. Участники форума из других областей, помимо прочего, познакомятся и с работой Мурманского центра социальной помощи семье и детям. Сегодня это учреждение посетила губернатор Марина Ковтун. Разные - не самые простые - дороги приводят сюда и детей, и взрослых. Но все без исключения находят здесь помощь, тепло и заботу. Центр предоставляет социальные услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья, несовершеннолетних, женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Дети, которые находятся здесь, на себе испытали, что такое семейный конфликт, и в этом центре помогают детям справиться с этой ситуацией, научиться жить в согласии с самим собой, в согласии с окружающими, с родителями, и помогают, самое главное - семье".

С 2010 года в учреждении работает служба экстренной психологической помощи. Ежедневно детский психолог принимает 6-9 звонков. К слову, работа телефона доверия получила высокую оценку всероссийского конкурса "Сто лучших товаров России" в 2015 и 2016 годах.

Специалист по социальной работе Мурманского центра социальной помощи семье и детям Светлана Белова: "Мы действительно каждый звонок очень сильно переживаем, за ребенка, который к нам обращается по поводу жестокого обращения, и вообще. И пытаемся достучаться до детей".







