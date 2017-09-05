Проект нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Апатитах планируется подготовить в марте 2018 года

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин принял участие в видеоприеме граждан, который по поручению Президента Российской Федерации провел начальник управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов.



На видеоприем был приглашен житель Апатитов Сергей Пеунов, обратившийся к Президенту с просьбой о содействии в реконструкции скалодрома для детей в Апатитах.



Первый заместитель главы региона пояснил, что жители Мурманской области занимаются 91 видом спорта, однако лишь восемь из них являются базовыми и могут рассчитывать на бюджетное финансирование. Скалолазание в регионе развивается на общественных началах.



«Поскольку интерес общественности есть, муниципалитетом Апатитов разрабатывается проект строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса», - отметил Алексей Тюкавин.



Первый заместитель губернатора обратился к представителю федеральной власти с просьбой посодействовать в получении софинансирования от Министерства спорта РФ на строительство комплекса с учетом северного удорожания объектов в Заполярье. Алексей Тюкавин также сообщил, что по окончании проектных работ весной будущего года будет рассматриваться вопрос о включении спорткомплекса в Апатитах в государственную программу финансирования.



В эти же сроки – в марте 2018 года Мурманской области предстоит доложить в Администрацию Президента о готовности проекта спорткомплекса. Владимир Чернов, в свою очередь, пообещал к этому сроку подготовить письмо в Минспорт о содействии в получении федерального софинансирования.



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