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05.09.2017 15:10

Полярно-альпийский ботанический сад-институт предлагает северянам взять дерево в семью

Илья Комлев.

Три года назад в живописном месте, на площадке неподалеку от берега озера Большой Вудъявр по инициативе ботсада была заложена семейная аллея. Именные деревца высаживаются вдоль дорожек - «лучей», крестообразно расходящихся от центральной клумбы. В будущем на площадке разместятся также беседка и появится памятник святым покровителям семьи - благоверным князю и княгине Петру и Февронии.У каждого дерева устанавливается табличка. На ней — фамилия. Взять дерево в семью может каждый. На сегодняшний день к акции уже присоединились 85 семей. Их стараниями у подножия Хибин посажены рябины, лиственницы, сосны, березы, ольха, черемуха, сирень, шиповник и боярышник.
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