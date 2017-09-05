Сотрудники ГИМС провели рейд в акватории озера Ловозеро

На четвёртом по величине озере Кольского полуострова – Ловозеро - представители Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области, внештатные инспекторы ГИМС, работники ББТУ ФАР и муниципальных образований провели совместное патрулирование.

В ходе рейда осуществлялся контроль за установкой знаков безопасности, осуществлялась работа по выявлению небезопасных мест для купания, а с многочисленными отдыхающими, рыбаками и туристами традиционно велись тематические профилактические беседы.

Помимо контрольно-надзорных мероприятий в местах массового отдыха населения с детьми были организованы занятия по обучению правилам безопасного поведения и спасению на воде, плаванию, раздавались памятки, листовки и буклеты по безопасному поведению на воде.





/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /