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05.09.2017 17:50

Сотрудники ГИМС провели рейд в акватории озера Ловозеро

На четвёртом по величине озере Кольского полуострова – Ловозеро - представители Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области, внештатные инспекторы ГИМС, работники ББТУ ФАР и муниципальных образований провели совместное патрулирование.
В ходе рейда осуществлялся контроль  за установкой знаков безопасности, осуществлялась работа по выявлению небезопасных мест для купания, а  с многочисленными отдыхающими, рыбаками и туристами традиционно велись тематические профилактические беседы.
Помимо контрольно-надзорных мероприятий в местах массового отдыха населения с детьми были организованы занятия по обучению правилам безопасного поведения и спасению на воде, плаванию, раздавались памятки, листовки и буклеты по безопасному поведению на воде.


/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /
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