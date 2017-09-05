В ходе рейдовых мероприятий в Заполярье выявлено 7 нарушений Правил охоты изъято 3 единицы охотничьего огнестрельного оружия

В период с 31 августа по 3 сентября 2017 года на территории общедоступных охотничьих угодий Мурманской области инспекторами госохотнадзора МПР Мурманской области проведены рейдовые мероприятия по выявлению нарушений Правил охоты. В указанный период выявлено 7 правонарушений, составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ, изъято 3 единицы охотничьего огнестрельного оружия.

Кроме того, в ходе проведения рейдов инспекторами отдела государственного охотничьего надзора проводилась разъяснительная работа среди охотников о соблюдении существующего законодательства в области охоты, сохранении объектов животного мира и среды их обитания. Комплексные рейдовые мероприятия Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области будут продолжены и в дальнейшем.



/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/