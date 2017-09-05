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05.09.2017 16:30

В Североморске полицейские задержали подозреваемых в ограблении магазина

В полицию Североморска поступило сообщение от администрации одного из супермаркетов о том, что двое посетителей открыто похитили из торгового зала спиртные напитки общей стоимостью около 900 рублей.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили и задержали подозреваемых в хищении – ранее судимого жителя поселка Сафоново 1985 года рождения и не судимую безработную жительницу Североморска 1987 года рождения. Женщина имела признаки наркотического опьянения, однако пройти освидетельствование отказалась.
Правонарушители были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, похищенное имущество – две бутылки коньяка – было у них изъяты. В ходе опроса доставленные признались, что ограбление совершили вместе.
По факту в отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, 29-летняя жительница Североморска задержана в порядке ч.1  ст.  6.9. КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача…».

 
/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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