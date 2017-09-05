Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
05.09.2017 14:30

Спортсмены Мурманской области вернулись из Норвегии с медалями Баренц-игр

В норвежском Будё завершились летние Баренц-игры. В них принимали участие юные и взрослые спортсмены из Северного королевства, Швеции, Финляндии и России. Нашу страну представляли атлеты из городов и посёлков Мурманской области. Они завоевали награды в соревнованиях по бочче, велоспорту, легкой атлетике, настольному теннису, дзюдо и боулингу.

«Игры в Будё прошли на высоком уровне, – отметил во время церемонии торжественного закрытия состязаний первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин. – Как и прежде, на них победила дружба, которая является залогом добрососедских отношений и дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами».

Из российских атлетов в передаче флага представителям шведского Лулео, где в следующем году состоятся зимние Баренц-игры, приняла участие юная параспортсменка из Оленегорска Мария Неруш. В состязаниях по легкой атлетике она завоевала серебряную медаль в прыжках в длину и золотую в толкании ядра. В 2019-м летние Игры будет принимать Мурманск.


/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.78
Евро = 68.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.