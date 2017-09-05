Спортсмены Мурманской области вернулись из Норвегии с медалями Баренц-игр

В норвежском Будё завершились летние Баренц-игры. В них принимали участие юные и взрослые спортсмены из Северного королевства, Швеции, Финляндии и России. Нашу страну представляли атлеты из городов и посёлков Мурманской области. Они завоевали награды в соревнованиях по бочче, велоспорту, легкой атлетике, настольному теннису, дзюдо и боулингу.



«Игры в Будё прошли на высоком уровне, – отметил во время церемонии торжественного закрытия состязаний первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин. – Как и прежде, на них победила дружба, которая является залогом добрососедских отношений и дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами».



Из российских атлетов в передаче флага представителям шведского Лулео, где в следующем году состоятся зимние Баренц-игры, приняла участие юная параспортсменка из Оленегорска Мария Неруш. В состязаниях по легкой атлетике она завоевала серебряную медаль в прыжках в длину и золотую в толкании ядра. В 2019-м летние Игры будет принимать Мурманск.





/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /







