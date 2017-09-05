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05.09.2017 13:50

"Сделаем вместе!" Сегодня в столице Кольского Заполярья подвели итоги Всероссийского экологического урока

Алексей Елкин.

Это партийный проект "Единой России". Финалом акции - она проходила три месяца - стала тематическая экскурсия - в сквере на Ленинградской - для самых активных участников - воспитанников мурманской школы №5. Всего больше 50 старшеклассников  попробовали свои силы в качестве эколидеров. Выступали перед сверстниками и младшими товарищами на классных часах, организовывали мероприятия на природе. Пропагандировали бережное к ней отношение. Вели дневники наблюдений. По мнению организаторов проекта, он дал подрастающему поколению понимание важности работы, связанной с охраной окружающей среды.
Директор средней общеобразовательной школы №5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Конечно, экологические проблемы одномоментно не решаются. Нельзя сегодня решить какую-то проблему и завтра у нас все будет прекрасно и все изменится. Мы десятилетиями губили эту природу. И, самое важное сейчас - поставить эту задачу перед детьми. Перед школьниками, которые перейдут в следующие поколения. И эти вопросы будут решаться уже потомками нашими".
Дипломы вручили тем мурманчанам, которые показали превосходные знания в области экологии. По предварительным оценкам, по всей России в тематическом уроке "Сделаем вместе!" приняли участие около 2 миллионов школьников. В Мурманской области акция охватила 66 образовательных учреждений региона.
Эколидер, учащаяся средней общеобразовательной школы №5 г. Мурманска Екатерина Русяева: "Наверно, это все зависит от класса. От своего желания. Нам как-то предложили и мы подумали, - почему бы нам не показать людям, как все-таки надо беречь свою природу, уважать, охранять ее, любить".
Эколидер, учащийся средней общеобразовательной школы №5 г. Мурманска Даниил Малько: "Проводили классные часы, посвященные Году экологии, этой акции "Сделаем вместе!" Участвовали в различных субботниках, экологических форумах".




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