Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ по обустройству пешеходной связи вдоль Семеновского озера

Светлана Деменева.

Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев вместе с общественниками проверил ход работ по обустройству пешеходной связи вдоль Семеновского озера. Набережную планируют на территории 4 тысяч квадратных метров. Построят удобные пешеходные и велосипедные дорожки. Последние зимой будут использовать как лыжные трассы. Строители уже роют котлованов под фундаменты смотровой и детской площадок. Все работы выполняют даже с опережением графика. Первую часть большой благоустроенной зоны обещают сдать к ноябрю.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Нам сегодня нужно максимально быстро заасфальтировать дорожки до первого снега. Все работы, которые связаны с установкой освещения, с установкой малых архитектурных форм, детской площадки - можно уже при низких температурах выполнять".

Второй этап благоустройства Семеновского озера - в следующем году. Территория входит в программу "Комфортная городская среда". В Мурманске действует специальная общественная комиссия. Как раз ее первое выездное заседание и прошло сегодня.

Главный редактор газеты "Вечерний Мурманск", депутат Совета депутатов г. Мурманска Виктор Хабаров: "Проект интересный, красивый, полезный. Подрядчик хорошие темпы работы взял. Сейчас - самое главное - их сохранить и в положенные сроки уложиться. Все мы понимаем, как сегодня тепло, а завтра может пойти снег. И контроль со стороны комиссии, со стороны администрации необходим для того, чтобы совместными усилиями этот проект реализовать".









