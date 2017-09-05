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05.09.2017 14:05

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ по обустройству пешеходной связи вдоль Семеновского озера

Светлана Деменева.

Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев вместе с общественниками проверил ход работ по обустройству пешеходной связи вдоль Семеновского озера. Набережную планируют на территории 4 тысяч квадратных метров. Построят удобные пешеходные и велосипедные дорожки. Последние зимой будут использовать как лыжные трассы. Строители уже роют котлованов под фундаменты смотровой и детской площадок. Все работы выполняют даже с опережением графика. Первую часть большой благоустроенной зоны обещают сдать к ноябрю.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Нам сегодня нужно максимально быстро заасфальтировать дорожки до первого снега. Все работы, которые связаны с установкой освещения, с установкой малых архитектурных форм, детской площадки - можно уже при низких температурах выполнять".
Второй этап благоустройства Семеновского озера - в следующем году. Территория входит в программу "Комфортная городская среда". В Мурманске действует специальная общественная комиссия. Как раз ее первое выездное заседание и прошло сегодня.
Главный редактор газеты "Вечерний Мурманск", депутат Совета депутатов г. Мурманска Виктор Хабаров: "Проект интересный, красивый, полезный. Подрядчик хорошие темпы работы взял. Сейчас - самое главное - их сохранить и в положенные сроки уложиться. Все мы понимаем, как сегодня тепло, а завтра может пойти снег. И контроль со стороны комиссии, со стороны администрации необходим для того, чтобы совместными усилиями этот проект реализовать".
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