Персональные данные - под замком. В Мурманске прошло заседание Координационного совета руководителей территориальных органов Роскомнадзора в СЗФО

Елена Ямаш.

Сегодня в Мурманске начал свою работу Координационный совет руководителей территориальных органов Роскомнадзора в Северо-Западном федеральном округе. Его тема - "Проблемные вопросы реализации полномочий в сфере защиты прав субъектов персональных данных". Область достаточно молодая. Правоприменительную практику только нарабатывают. И, тем не менее, порядка 40 процентов всех обращений граждан в Роскомнадзор, - именно по персональным данным. На первых местах - жалобы на Интернет-ресурсы, Банки, организации ЖКХ и почту.

Начальник Управления организационной работы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Геннадий Попрыга: "Мы, планируя на 2018 год, делаем акцент на профилактику. Лучше разъяснить, предупредить нарушения законодательства, чем только пресекать их".

Число проверок Роскомнадзора с 2013 года планомерно идет на спад. Растет их результативность. Так, суммы наложенных штрафов выросли на 60 процентов. В сфере защиты персональных данных упор - на профилактическую работу.

Руководитель управления Роскомнадзора по СЗФО Дмитрий Сахаров: "В течение ближайших двух дней мы услышим доклады руководителей территориальных управлений Роскомнадзора нашего округа, проанализируем существующую правоприменительную практику, поговорим о текущих проблемных вопросах, обсудим предложения по улучшению взаимодействия территориальных органов".









