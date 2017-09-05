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05.09.2017 14:10

Рейд по колониям. В рамках рабочей поездки член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Татьяна Кусайко посетила исправительные учреждения Мурманской области

Владимир Волков.

Условия содержания несовершеннолетних правонарушителей в Мончегорском спецучреждении, быт заключенных в оленегорской исправительной колонии - в центре внимания сенатора Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Кусайко, общественников и представителей регионального штаба ОНФ.  Единственный в области центр содержания несовершеннолетних правонарушителей в Мончегорске сегодня пустует. Это обнадеживает. Специалисты отмечают снижение подростковой преступности. Но если кто-то оступился и "свернул на плохую дорожку", здесь всегда готовы протянуть руку помощи.
Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "Я думаю, что условия для какой-то ниточки, которая протянется к тому, чтобы тот, либо другой несовершеннолетний исправился, все-таки есть".
Центр рассчитан на одновременное прибывание 25 несовершеннолетних. Проживание в 2-местных комнатах, 4-разовое питание, есть свой спортивный уголок и комната психологической разгрузки.
Секретарь Общественной палаты Мурманской области Юрий Мананков: "Мы в постоянном режиме контролируем пребывание здесь несовершеннолетних. Можно сказать, что данный центр нас очень даже удовлетворяет".
Не обошли вниманием и реализацию проекта "Комфортная городская среда". Наступившая осень - работе не помеха. На центральных улицах Мончегорска готовятся к укладке новой тротуарной плитки. Активное финансовое участие в благоустройстве дворов в последнее время принимают и жители.
Глава муниципального образования г. Мончегорска с подведомственной территорией Дмитрий Староверов: "Три дома объединились и в желании, и в сборе средств, в идеях как благоустроить, чтобы он был удобен для всех - и для детей, и для владельцев автотранспорта".
Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "На уровне Совета Федерации однозначно идет поддержка данных проектов. Потому что, прежде всего, это улучшение жизни населения".
Условия содержания заключенных в оленегорской исправительной колонии - поселении номер 24 проинспектированы совместно с руководством областного УФСИН. Режим здесь не строгий, заключенные свободно передвигаются по территории. Есть возможность работ за пределами учреждения.
Начальник УФСИН России по Мурманской области Евгений Шихов: "Проблем с учреждением не имеем, основная часть заключенных работает за пределами учреждения на контрагентских работах".
Член общественной наблюдательной комиссии по Мурманской области Евгения Луковицкая: "Есть отпуска, есть возможность встречаться с семьей, то есть - все созданы условия, чтобы человек адаптировался и смог жить дальше".
По итогам поездки сенатор Татьяна Кусайко и общественные наблюдатели дали положительную оценку условиям содержания и реабилитации заключенных и несовершеннолетних правонарушителей в спецучреждениях региона.

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