Минус один. Норвежская команда временно сошла с дистанции "Арктик Трофи"

Елена Сивонен.

Произошла поломка автомобиля. "Мерседес" заглох в лесу. Полетел стартер. Участники пешком 10 километров пронесли его до ближайшего лагеря организаторов. В настоящее время планируют устранить неисправность и, всё-таки, продолжить участие в гонке. Пока же остальные 12 команд, стартовав сегодня утром, преодолевают препятствия уже третьего этапа соревнований. Напомним, старт северному бездорожью дали 3 сентября в Кандалакше. Финиш - 9 сентября. Участникам предстоит покорить порядка 400 километров.





