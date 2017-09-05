В зеленоборской колонии прошёл приём по вопросам помилования

Заместитель начальника отдела по реализации антикоррупционной политики, вопросам помилования и правам человека Министерства юстиции Мурманской области Сергей Паутов посетил зеленоборскую колонию - поселение №20, во время которого провёл личный приём по вопросам помилования.

В сопровождении помощника начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Бориса Чернова и сотрудников учреждения член региональной комиссии по вопросам помилования посетил карантин учреждения, помещения профессионального образовательного учреждения № 27, функционирующего при колонии, ознакомился с коммунально-бытовыми условиями проживания осужденных-женщин.

В карантине Сергей Паутов провёл беседу с осужденными, недавно прибывшими в колонию-поселение, во время которой подробно разъяснил общий порядок обращения с ходатайством о помиловании.

Во время приёма по личным вопросам всем обратившимся осужденным были разъяснены моменты, касающиеся процедуры помилования, порядка подготовки документов и подачи ходатайства на помилование.

Поскольку в декабре 2016 года в зеленоборской колонии режим содержания осужденных был изменён с общего на колонию – поселение, со стороны представителей общественных структур и муниципальной власти к КП-20 особое внимание. Учреждение находится в процессе становления, и представители всех взаимодействующих с УФСИН структур делают всё возможное для того, чтобы КП-20 работала чётко и слаженно.



/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/