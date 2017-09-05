Спектакль Мурманского областного театра кукол «Королевские зайцы» посмотрели больше 400 детей из Кировска

Необычный подарок на День знаний сделала маленьким северянам администрация города Кировска. 2 сентября в городском Дворце культуры Кировска выступили артисты Мурманского областного театра кукол со спектаклем «Королевские зайцы». Больше 400 ребят пришли посмотреть на блестящую игру актеров Сергея Репина, Владимира Пьянкова и Дениса Савельева.

Театр кукол Мурманска давно сотрудничает с городским Дворцом культуры города Кировска и ежегодно проводит спектакли для юных зрителей!



/МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ/