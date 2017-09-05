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05.09.2017 15:00

Кандалакша присоединилась к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия»

Второго сентября по всей стране стартовали экологические субботники «Зеленая Россия». Их цель – объединить всех, кого волнуют вопросы экологической безопасности, кто считает себя патриотом своей Родины. Кандалакша также присоединилась к этой масштабной акции.
Первый субботник состоялся 2 сентября. Объектом уборки было выбрано одно из любимых и популярных мест горожан и гостей города - смотровая площадка на перевале. Отсюда открывается живописный вид на Кандалакшский залив, и в то же время, здесь повсюду можно увидеть мусор, который оставляют после себя недобросовестные горожане и туристы.
В субботнике приняли участие сотрудники районной и городской администраций, работники молодежного центра «Гармония» и волонтеры. Перед тем, как приступить к наведению чистоты к участникам акции обратились глава Кандалакшского района и г.п. Кандалакша Михаил Павлов и глава районной администрации Андрей Иванов.  
Они отметили, что совместными усилиями и личным примером можно сделать наш город красивым, чистым и благоустроенным, и призвали присоединиться к акции работников других предприятий и организаций.
В ходе уборки было собрано более 20 мешков мусора.
Экологические субботники «Зеленая Россия» будут проходить до 30 сентября. Принять в них участие может каждый желающий.

/Администрация муниципального образования Кандалакшский район/
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