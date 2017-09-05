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05.09.2017 14:45

Прокуратурой Печенгского района выявлены нарушения законодательства о противодействии терроризму

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму, в ходе которой выявлен факт незаконного размещения жителем г.Заполярный Печенгского района Мурманской области на личной странице в социальной сети «В Контакте» нацистской символики.

Использование такой символики в силу Федерального закона от 19.05.1995 №80-ФЗ «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» запрещено, поскольку это оскорбляет многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

На основании постановления прокурора района постановлением Печенгского районного суда Мурманской области указанный гражданин привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацисткой символики) в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей.

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