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05.09.2017 16:15

Центр дополнительного образования "Лапландия" приглашает на День открытых дверей

10 сентября в 12.00 в центре дополнительного образования «Лапландия» состоится консультационный день для родителей, обучающихся в центре и всех желающих. В мероприятии примут участие начальники отделов и педагоги образовательных программ.
В рамках мероприятия специалисты и педагоги дополнительного образования проведут презентацию образовательных услуг по всем направлениям, с целью ознакомления с содержанием программ.
После презентации все желающие смогут побеседовать с педагогами и записаться на образовательные программы.
А уже 23 сентября в 15.00 состоится день открытых дверей, на котором каждый ребенок от 5 до 18 лет сможет поучаствовать в мастер-классах, лекциях, консультациях, а также попробовать себя в различных образовательных программах.
Время проведения – с 12.00 до 14.00, место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (ул. Героев-североморцев д.2)


/ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»/
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