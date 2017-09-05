Центр дополнительного образования "Лапландия" приглашает на День открытых дверей

10 сентября в 12.00 в центре дополнительного образования «Лапландия» состоится консультационный день для родителей, обучающихся в центре и всех желающих. В мероприятии примут участие начальники отделов и педагоги образовательных программ.

В рамках мероприятия специалисты и педагоги дополнительного образования проведут презентацию образовательных услуг по всем направлениям, с целью ознакомления с содержанием программ.

После презентации все желающие смогут побеседовать с педагогами и записаться на образовательные программы.

А уже 23 сентября в 15.00 состоится день открытых дверей, на котором каждый ребенок от 5 до 18 лет сможет поучаствовать в мастер-классах, лекциях, консультациях, а также попробовать себя в различных образовательных программах.

Время проведения – с 12.00 до 14.00, место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (ул. Героев-североморцев д.2)



/ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»/