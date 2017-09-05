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05.09.2017 16:00

«Школа безопасности – 2017». В Заполярье пройдут региональные соревнования

В 2017 году региональные соревнования «Школа безопасности» будут проходить с 12 по 15 сентября на базе Центра детского и юношеского туризма г. Мурманска.

В программу состязаний традиционно включены: «Комбинированная пожарная эстафета», «Безопасность на дороге», «Полоса препятствий», «Поисково-спасательные работы», «Маршрут выживания», «Конкурсная программа», «Комплексное силовое упражнение», «Военизированная эстафета», «Спортивное ориентирование».

Организаторами региональных соревнований Мурманской области «Школа безопасности-2017» выступают Министерство образования и науки Мурманской области совместно с Главным управлением МЧС России по Мурманской области, Военным комиссариатом Мурманской области, Управлением МВД России по Мурманской области, Управлением по ГОЧСиПБ Мурманской области, Комитетом по образованию администрации города Мурманска, Мурманским региональным отделением Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и Мурманским областным центром дополнительного образования «Лапландия».


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