В Кировске возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества

В полицию Кировска обратился местный житель 1984 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Потерпевший искал в сети Интернет товарный станок. Найдя подходящее предложение на сайте бесплатных объявлений, он позвонил по указанному в информации номере и узнал, что за станок необходимо перевести предоплату. Неизвестный продиктовал северянину номер карты и попросил за товар 110 тысяч рублей. Кировчанин перевел деньги, после чего ему снова позвонил лже-продавец и пояснил, что в объявлении указал неверную сумму, и что станок стоит 150 тысяч рублей. Еще 8 тысяч рублей нужны якобы за доставку товара.



Житель Кировска перевел мошеннику еще 48 тысяч рублей. После некоторого времени северянин попытался дозвониться до продавца, однако контактные телефоны оказались неактивными, а на электронные письма никто не отвечал. Ранее потерпевший слышал о таких способах обмана, поэтому понял, что его тоже обманули, и отправился в полицию.



В ходе проверки полицейские установили, что мужчина общался с лже-продавцом станка по номеру, зарегистрированному в г. Москва.



По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.





/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/



