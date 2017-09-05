Продолжается прием заявок на участие в областном конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области продолжает прием заявок от предприятий и учреждений на участие в областном конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда.



Конкурс проводится по различным номинациям среди организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек и до 500 человек; среди организаций непроизводственной сферы; среди организаций в сфере образования и в сфере здравоохранения; среди организаций малого предпринимательства.



Заявки с документами на участие в конкурсе принимаются до 15 октября по адресу: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, 48, каб. 306. Победители конкурса будут определены областной межведомственной комиссией по охране труда. По итогам конкурса предусмотрено награждение.



С положением о конкурсе, устанавливающим порядок и условия его проведения, можно ознакомиться на сайте комитета в разделе «Труд и занятость / Трудовые отношения / Конкурсы».



Телефон для получения дополнительной информации (815-2) 234598.





/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /







