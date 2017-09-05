Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
05.09.2017 12:10

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» зашел в порт Салала для пополнения запасов

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», экипаж которого выполняет задачи дальнего похода в дальней океанской зоне, успешно сопроводил китайский танкер  через Аденский залив до выхода в Индийский океан и зашёл в порт Салала (Оман) на юго-востоке Аравийского полуострова.
Деловой заход российского корабля продлится несколько дней, в течение которых экипаж пополнит до установленных норм запасы воды, и продовольствия. Также военные моряки будут иметь возможность для кратковременного отдыха на берегу. После завершения стоянки в Салале экипаж продолжит выполнение антипиратской миссии в районе Аденского залива и Красного моря.
31 июля БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел из Финского залива в составе отряда кораблей и судов ВМФ, принимавших участие в Главном Военно-морском параде на Кронштадтском рейде. 12 августа корабль вошёл в Средиземное море, пополнил запасы топлива, воды и продовольствия на Кипре и 25 августа прошел в Красное море через Суэцкий канал для обеспечения безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива.
Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» имеет один из самых высоких показателей по наплаванности экипажа в ВМФ России. Только в 2016 году БПК «Вице-адмирала Кулаков» совершил три дальних похода, в ходе которых выполнял задачи в Арктике, в Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море. В общей сложности моряки-противолодочники Северного флота в прошлом году провели в дальних походах 265 суток.

/Пресс-служба Северного флота/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.78
Евро = 68.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.