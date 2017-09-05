Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» зашел в порт Салала для пополнения запасов

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», экипаж которого выполняет задачи дальнего похода в дальней океанской зоне, успешно сопроводил китайский танкер через Аденский залив до выхода в Индийский океан и зашёл в порт Салала (Оман) на юго-востоке Аравийского полуострова.

Деловой заход российского корабля продлится несколько дней, в течение которых экипаж пополнит до установленных норм запасы воды, и продовольствия. Также военные моряки будут иметь возможность для кратковременного отдыха на берегу. После завершения стоянки в Салале экипаж продолжит выполнение антипиратской миссии в районе Аденского залива и Красного моря.

31 июля БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел из Финского залива в составе отряда кораблей и судов ВМФ, принимавших участие в Главном Военно-морском параде на Кронштадтском рейде. 12 августа корабль вошёл в Средиземное море, пополнил запасы топлива, воды и продовольствия на Кипре и 25 августа прошел в Красное море через Суэцкий канал для обеспечения безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива.

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» имеет один из самых высоких показателей по наплаванности экипажа в ВМФ России. Только в 2016 году БПК «Вице-адмирала Кулаков» совершил три дальних похода, в ходе которых выполнял задачи в Арктике, в Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море. В общей сложности моряки-противолодочники Северного флота в прошлом году провели в дальних походах 265 суток.



/Пресс-служба Северного флота/