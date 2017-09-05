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05.09.2017 11:40

Большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» вышли из состава арктического отряда кораблей Северного флота

Сегодня отряд кораблей Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Арктику, разделился на две группы. Первая – в составе больших десантных кораблей «Георгий Победоносец» и «Александр Отраковский» с личным составом и техникой подразделений морской пехоты и арктической бригады Северного флота и ротой воздушных десантников – вышла из Енисейского залива в Карское море и взяла курс на запад. Ранее десантные корабли пополнили запасы топлива от танкера «Сергей Осипов» на рейде порта Диксон.
Вторая группа во главе с БПК «Североморск», БДК «Кондопога» с личным составом и техникой подразделений арктической бригады Северного флота, танкер «Сергей Осипов», спасательно-буксирное судно «Памир» и килектор КИЛ-164 проведут пополнение запасов и продолжат выполнять задачи по плану арктического похода.
Планируется, что  на пути следования в пункт постоянной дислокации десантные корабли «Георгий Победоносец» и «Александр Отраковский»  проведут ряд тренировок и учений в акватории Баренцева моря.
Экипажи десантных кораблей, а также личный состав арктической бригады и морской пехоты Северного флота, а также подразделений ВДВ, в конце августа принимали участие в межвидовом тактическом учении на Таймыре по обороне важного промышленного объекта.


/Пресс-служба Северного флота/
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