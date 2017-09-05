На Северном флоте началось учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке

Сегодня в Мотовском заливе Баренцева моря началось учение сил поисково-спасательного обеспечения (ПСО) Северного флота по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

Учение проходит под руководством начальника штаба Северного флота вице-адмирала Александра Моисеева. В нём задействованы более 10 кораблей и судов, в том числе спасательные суда «Георгий Титов» с автономными глубоководными спасательными аппаратами АС-34 и АС-36, дизель-электрическая подводная лодка «Калуга», корабли Кольской флотилии разнородных сил, суда и катера обеспечения, противолодочный самолёт Ил-38, спасательный вертолёт Ка-27ПС и беспилотный летательный аппарат «Форпост».

Учение состоит из 9 эпизодов, в ходе которых будет отработан полный комплекс мер по оказанию помощи подводной лодке, начиная от приёма сигнала бедствия и установления звукоподводной связи с экипажем до отработки подачи воздуха высокого давления и фактической эвакуации нескольких подводников на борт спасательного судна.



/Пресс-служба Северного флота/