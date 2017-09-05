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05.09.2017 10:50

Покорить Кольский полуостров за семь дней. Легендарная экстремальная гонка по бездорожью "Арктик Трофи"

Юлия Палеева.

В Кандалакше на двадцать четвертый старт вышли 13 экипажей: шесть команд из Норвегии, по две из Москвы, Мурманска, Апатитов и одна из Кандалакши. Соревнования - в течение недели, по традиции участникам предстоит преодолеть порядка четырехсот километров и много препятствий в суровой северной лесной местности.
Директор клуба "Арктик Трофи" Владимир Ежов: "Есть изменения незначительные, есть изменения в правилах, контрольные точки появляются, если раньше, что называется, машины двигались в свободном движении, необязательно им надо было придерживаться маршрута, то сейчас мы их загоняем, что называется, в колею. И еще одно нововведение: мы хотим объединить машины, чтобы они двигались группами, это с точки зрения безопасности, и посмотреть - как это будет, вообще, работать".
Глава муниципального образования Кандалакшский район и г.п. Кандалакша Михаил Павлов: "То, что оно вновь стартует из Кандалакши, это говорит о том, что Кандалакша за последнее время завоевала статус столицы экстремального спорта Заполярья. Мы желаем всем участникам дойти до финала без потерь, показать на что способны их экипажи и их автомобили".
После первого этапа - преимущество было за апатитчанами. После второго - удача на стороне столичной команды. Но до финиша - а он в субботу - еще несколько дней. Любая поломка в пути может украсть на ремонт много часов, кардинально изменив список
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