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05.09.2017 10:55

"Здоровье - детям". Заполярные медики обсуждают новый партийный проект

Светлана Деменева.

В стране стартовал новый партийный проект "Единой России" - "Здоровье - детям". На территории Мурманской области он заработал весной. Цель - совершенствование системы детского здравоохранения. На встрече с журналистами в региональном комитете - врачи рассказали о пяти направлениях работы. Содействие строительству сети перинатальных центров и доступной среды для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Развитие системы амбулаторных и стационарных детских медицинских организаций и школьной медицины. Популяризация здорового образа жизни.
Главный врач ГОБУЗ "Мурманская детская клиническая больница", региональный координатор проекта "Единой России" "Здоровье - детям" Александр Капиносов: "За период летних каникул детей в школах и пришкольных лагерях посещали специалисты центра медицинской профилактики - как уже сказано было, проведено достаточно много уроков здоровья, в которых приняло участие более 400 детей".
Дети хорошо воспринимают информацию. На уроках здоровья в школах и лагерях им рассказывают также о безопасности и угрозах, которые могут быть, например, при пользовании электроприборами или газовой плитой. Если говорить о травматизме, то главная причина, со слов врачей, - недосмотр родителей. С момента открытия кабинета неотложной помощи детям - или как его называют - детский травмпункт - количество обращений  выросло в разы.
Заведующий детским травмотологическим отделением ГОБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Геннадий Лаврушин: "На первом месте стоит бытовые травмы, те, которые происходят в условиях дома. Когда есть и родители, и бабушки - но статистику не обмануть - не только у нас везде на первом месте стоят бытовые травмы. На втором месте идут уличные травы. Того, когда дети не организованы и попадают под всякие неурядицы. Потом идут школьные травмы, автодорожные, в детских садах и так далее".

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