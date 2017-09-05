Путешествие по миру самых актуальных и востребованных профессий. Команда Мурманской области участвует во Всероссийском форуме в Ярославле

Елена Ямаш.

"Будущие интеллектуальные лидеры России". Путешествие по миру актуальных и востребованных профессий. Команда Мурманской области участвует во Всероссийском форуме в Ярославле. Он собрал 500 одаренных школьников со всей страны - победителей олимпиад, конкурсов в области научно-технического творчества и естественных наук, обладателей патентов и авторов изобретений. Новшество этого года - дистанционное участие команды из Кольского Заполярья в открытом уроке профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ".

Ученица 11 класса мурманского академического лицея Татьяна Федулеева: "Это первая олимпиада, которая для меня проходит именно в таком составе - командой. Это очень интересный опыт. Очень нравится работать в команде с действительно умными людьми".

Для ребят - проектный кейс, реальное инженерное производственное задание. Для его выполнения нужно обладать достаточно широкими знаниями в таких областях - как физика, математика, экономика.

Педагог Мурманского областного центра дополнительного образования "Лапландия" Николай Павлов: "Сегодня мы решаем задачу энергообеспечения удаленного объекта. Перед нами стоит вопрос - как обеспечить электроэнергией удаленную область разработки месторождения. И в течение двух дней ребята пытаются предложить свою схему энергообеспечения данной системы. Это считается очень сложная, интересная задача".

Директор Мурманского областного центра дополнительного образования "Лапландия" Сергей Кулаков: "Руководители крупных предприятий, видные ученые рассматривают эти детские проекты, и учат детей погружаться в эту научную среду, а потенциальные работодатели смотрят своих будущих работников, и уже предлагают им работать в крупных корпорациях".





