Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
05.09.2017 11:05

Путешествие по миру самых актуальных и востребованных профессий. Команда Мурманской области участвует во Всероссийском форуме в Ярославле

Елена Ямаш.

"Будущие интеллектуальные лидеры России". Путешествие по миру актуальных и востребованных профессий. Команда Мурманской области участвует во Всероссийском форуме в Ярославле. Он собрал 500 одаренных школьников со всей страны - победителей олимпиад, конкурсов в области научно-технического творчества и естественных наук, обладателей патентов и авторов изобретений. Новшество этого года - дистанционное участие команды из Кольского Заполярья в открытом уроке профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ".
Ученица 11 класса мурманского академического лицея Татьяна Федулеева: "Это первая олимпиада, которая для меня проходит именно в таком составе - командой. Это очень интересный опыт. Очень нравится работать в команде с действительно умными людьми".
Для ребят - проектный кейс, реальное инженерное производственное задание. Для его выполнения нужно обладать достаточно широкими знаниями в таких областях - как физика, математика, экономика.
Педагог Мурманского областного центра дополнительного образования "Лапландия" Николай Павлов: "Сегодня мы решаем задачу энергообеспечения удаленного объекта. Перед нами стоит вопрос - как обеспечить электроэнергией удаленную область  разработки месторождения. И в течение двух дней ребята пытаются предложить свою схему энергообеспечения данной системы. Это считается очень сложная, интересная задача".
Директор Мурманского областного центра дополнительного образования "Лапландия" Сергей Кулаков: "Руководители крупных предприятий, видные ученые рассматривают эти детские проекты, и учат детей погружаться в эту научную среду, а потенциальные работодатели смотрят своих будущих работников, и уже предлагают им работать в крупных корпорациях".


← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.78
Евро = 68.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.