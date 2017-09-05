В рамках Мурманской международной деловой недели состоится VII Международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее»





С 16 по 17 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится VII Международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее» - «МГПК БЕАР - 2017», организатором которой выступает Торгово-промышленная палата Мурманской области. Мероприятие пройдет под патронатом НП «Горнопромышленники России» и официальной поддержке Правительства Мурманской области.



Основными направлениями работы конференции в 2017 году станет совершенствование нормативно-правовой среды в горнопромышленном комплексе Арктической зоны Российской Федерации, определение комплекса мер по улучшению экологических показателей на предприятиях горнодобывающей отрасли с помощью перехода к высокотехнологическому производству, а также оценка возможностей технического перевооружения, введения и использования оборудования высокой мощности с учетом мирового опыта.



Подробную информацию о VII Международной конференции «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее»- «МГПК БЕАР - 2017» можно получить у организаторов по телефонам 8 8152 554 724 (Ольга Ющук), 8 8152 554 723 (Надежда Кумашова), 8 8152 554 720 (Наталья Щебарова) или на официальном сайте конференции.



С другими новостями Мурманской международной деловой недели можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области, в группе ведомства в социальной сети «Вконтакте» по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #ММДН2017 #MurmanskBusinessWeek #MIBW.





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