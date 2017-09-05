Смотрите на канале "Россия 24" программу "Полигон"

Сегодня вечером на канале "Россия 24" - сразу после выпуска новостей - в 19:45 в центре внимания будет Североморск. В программе "Полигон" - Андрей Зайцев проведет срез важных для столицы Северного флота, да и для региона в целом, событий августа. Начнет с Дня флага Российской Федерации, подробно расскажет о мероприятиях международного форума "Армия 2017", представит новейшие образцы военной техники, проследит за специальными учениями. Не пропустите сегодня вечером на канале "Россия 24" программу "Полигон".