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05.09.2017 12:30

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Татьяна Кусайко посетила оленегорскую колонию-поселение

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Татьяна Кусайко с ознакомительным визитом побывала в колонии-поселении №24 УФСИН России по Мурманской области. В поездке сенатора сопровождали Уполномоченный по правам человека в регионе Александр Патрикеев, председатель общественной наблюдательной комиссии Мурманской области Юрий Мананков и член ОНК Евгения Луковицкая.
В центре внимания сенатора были социально-бытовые условия отбывания наказания осуждёнными женщинами.
В сопровождении руководителя регионального УФСИН Евгения Шихова Татьяна Кусайко совершила обход женского общежития, пищеблока учреждения, профучилища. Посетили гости комнату матери и ребёнка: она не востребована в колонии-поселении, но полностью оснащена всем необходимым для обеспечения комфортного пребывания матери и ребёнка, в случае необходимости.
 Особый интерес был проявлен к  вопросу медицинского обслуживания в учреждении: обеспеченность жизненно необходимыми лекарствами, взаимодействие с городскими лечебными учреждениями, так как  осуждённые колонии-поселения получают медобслуживание по полисам обязательного медстрахования.
Во время обхода КП-24 Татьяна Алексеевна беседовала с осуждёнными женщинами, интересовалась их мнением о качестве питания, возможностью трудоустройства и поддержания социально-полезных связей, организацией досуговой деятельности.
По результатам посещения Татьяна Кусайко отметила работу коллектива учреждения по созданию надлежащих бытовых условий для отбывания наказания осуждёнными женщинами, а также организацию психологической и воспитательной работы, создающей благоприятные предпосылки к социальной адаптации после освобождения.

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/  
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