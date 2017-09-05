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05.09.2017 12:15

Новости УФССП России по Мурманской области

Как показывает практика, судебным приставам в своей работе с должниками приходится зачастую проявлять смекалку.
Так, в отделе судебных приставов Кольского района находилось исполнительное производство о взыскании с жителя г. Кола ущерба, причиненного преступлением на сумму 5 тысяч рублей. Судебный пристав, опрашивая соседей, установил, что должник работает неофициально и в собственности имеет велосипед.
На следующее утро должник явился в отдел судебных приставов по повестке, оставленной судебным приставом. Мгновенно оценив ситуацию (на мужчине были специальные перчатки для езды на велосипеде) пристав понял, что должник явился на интересующем его имуществе.
Должник оплачивать задолженность самостоятельно отказался, долг не признавал. Судебный пристав стал арестовывать велосипед. Во время составления акта описи и ареста должник нецензурно выражался, пытался повредить свое же имущество, на предупреждения пристава не реагировал. Судебный пристав в шутку сказал должнику, что временно ограничит его в управлении велосипедом.
Через 15 минут «борьбы», когда во дворе отдела судебных приставов на шум сбежались сотрудники других государственных учреждений, находящихся в этом же здании, должник решил обратиться со своей проблемой непосредственно в суд и … ушел.
Имущество должника в присутствии огромного количества «понятых» было изъято и решался вопрос о назначении ответственного хранителя, тут внезапно появился должник, но уже с женой, которая и оплатила сумму долга в полном объеме.

 

/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/
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