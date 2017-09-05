В Мурманской области начался дополнительный этап государственной итоговой аттестации

Начался дополнительный этап государственной итоговой аттестации для обучающихся 9 и 11 классов, не прошедших государственную итоговую аттестацию.



5 сентября проходит единый государственный экзамен по русскому языку. Экзамен проводится в одном пункте проведения экзаменов – на базе Кольской школы № 2. Здесь обеспечено видеонаблюдение в режиме онлайн, печать контрольных измерительных материалов и сканирование работ участников.



Для проведения основного государственного экзамена в дополнительный период в Мурманской области откроются 13 пунктов. Сегодня выпускники 9 классов сдают экзамен по русскому языку.



На всех пунктах проведения экзаменов будут присутствовать общественные наблюдатели из числа студентов региональных вузов и родительской общественности, а также федеральные общественные наблюдатели от Российского союза молодежи, специалисты Министерства образования и науки Мурманской области.





/ Министерство образования и науки Мурманской области /





