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05.09.2017 10:26

В Мурманской области начался дополнительный этап государственной итоговой аттестации

Начался дополнительный этап государственной итоговой аттестации для обучающихся 9 и 11 классов, не прошедших государственную итоговую аттестацию.

5 сентября проходит единый государственный экзамен по русскому языку. Экзамен проводится в одном пункте проведения экзаменов – на базе Кольской школы № 2. Здесь обеспечено видеонаблюдение в режиме онлайн, печать контрольных измерительных материалов и сканирование работ участников.

Для проведения основного государственного экзамена в дополнительный период в Мурманской области откроются 13 пунктов. Сегодня выпускники 9 классов сдают экзамен по русскому языку.

На всех пунктах проведения экзаменов будут присутствовать общественные наблюдатели из числа студентов региональных вузов и родительской общественности, а также федеральные общественные наблюдатели от Российского союза молодежи, специалисты Министерства образования и науки Мурманской области.


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