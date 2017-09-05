Продолжается прием заявок на соискание Национальной премии «Гражданская инициатива»

Продлен прием заявок на региональный этап конкурса на соискание Национальной премии «Гражданская инициатива». В Мурманской области заявку на участие во всероссийском конкурсе можно подать до 15 сентября включительно.



Напомним, что соискателем премии может стать любой социальный проект или общественная инициатива. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте премии.



Номинации конкурса:



«Ростки новой власти» – гражданские инициативы в области местного самоуправления, решения вопросов ЖКХ, участия в муниципальных выборах, взаимодействия с органами власти, организации школ молодежных лидеров и волонтёров и т.п.

«Воздух свободы» – политические инициативы, борьба с коррупцией, ущемлением гражданских прав и свобод и т.п.

«Раздвинь границы возможностей» – социальная поддержка и защита инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые в силу обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы

«Сохрани жизнь» – гражданские инициативы в организации помощи больным детям и взрослым

«Память» – инициативы по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, жертвам политических репрессий и членам их семей, пожилым людям, благоустройству военно-мемориальных объектов и мест частных захоронений

«Зеленая планета» – гражданские инициативы в области охраны окружающей природной среды и защиты животных

«Здоровье нации» – гражданские инициативы в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни

«Протяни руку» – действия волонтеров в оказании помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, в поиске пропавших

«Духовное наследие» – инициативы в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности

«Семья будущего» – инициативы по укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, детства и отцовства

«Чужого горя не бывает» – гражданские инициативы в помощь бездомным, наркозависимым, заключенным, безработным, беспризорникам и т.п.

«Наш общий дом – Россия» – гражданские инициативы в оказании помощи пострадавшим в результате национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, мигрантам, при нарушении прав национальных меньшинств.



Подведение итогов состоится в конце октября. Все участники регионального этапа премии получают возможность бороться за победу в федеральном этапе, лауреаты регионального этапа награждаются авторской статуэткой «Живая капля» и получают право стать гостями федеральной премии в Москве.



Подробная информация на сайте премии.



/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /